Mark Zuckerberg reveló la censura en Facebook del escándalo del hijo de Joe Biden

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que Facebook disminuyó la frecuencia con la que noticias sobre la historia de la computadora de Hunter Biden, hijo del ahora presidente de Estados Unidos Joe Biden, aparecía en el feed. Todo esto por advertencia del FBI.

Antes de las elecciones en Estados Unidos del 2020, Hunter Biden, estuvo envuelto en un escándalo por supuesto tráfico de influencia. Un medio estadounidense informó que el FBI accedió a una computadora portátil, que supuestamente le pertenecía a Biden, como parte de una investigación federal en su contra.

Se han confirmado la autenticidad de algunos correos electrónicos, pero no se ha confirmado alguna irregularidad por parte de Hunter Biden o de su padre.

Ante eso, Zuckerberg reveló que la limitación de la noticia en Facebook se dio por una advertencia del FBI a la compañía. “El FBI vino a nosotros y nos dijo, hey, solo para que lo sepan, deberían estar en gran alerta. Estén vigilantes” declaró en un podcast.

Como antecedentes, Zuckerberg recordó que Rusia usó plataformas de redes sociales para publicar contenido que pretendía ser polarizador, antes de las elecciones en 2016.

“Mira, si el FBI, que todavía veo como una institución legítima en este país, viene a nosotros y nos dice que debemos estar en guardia sobre algo, entonces, hay que tomarlo en serio” dijo el fundador de Facebook.

BREAKING: Mark Zuckerberg tells Joe Rogan that Facebook algorithmically censored the Hunter Biden laptop story for 7 days based on a general request from the FBI to restrict election misinformation. pic.twitter.com/llTA7IqGa1