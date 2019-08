Tres manifiestos terroristas se publicaron en el foro 8chan

El foro estadounidense 8chan se quedó sin web, al menos de momento. La empresa Cloudfare anunció que dejaría de proporcionar servicios y alojamiento a esta página. El motivo: al atacante detenido por asesinar el pasado sábado a 22 personas en un supermercado de El Paso (Texas, Estados Unidos) se le atribuye un mensaje publicado en el foro, avisando de sus intenciones y con contenido racista.

Tal y como explica el consejero delegado de Cloudfare en un comunicado, no se trata de un incidente aislado. Si se confirma la autoría, se trataría del tercer ataque similar en menos de cinco meses que se anuncia antes en el foro: lo hicieron los autores de los atentados a las mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, y a la sinagoga de Poway, en California.

No es una decisión que haya sorprendido a quienes conocían 8chan. Entre los muchos que pedían su cierre estaba Fredrick Brennan, la persona que lo fundó en 2013 (aunque actualmente está desvinculado de la página): “Cerrad la web -afirmaba en una entrevista publicada en The New York Times este domingo-. No está haciendo nada bueno. Es completamente negativa para todo el mundo excepto para sus usuarios. ¿Y sabes qué? También es negativa para ellos. Simplemente no se dan cuenta”. En su cuenta de Twitter ha publicado mensajes similares.

¿Qué es 8chan?

8chan, también llamado Infinite chan, nació de una escisión de 4chan, foro conocido por ser uno de los orígenes de Anonymous (y también por permitir la publicación de contenidos polémicos).

Brennan creó 8chan en 2013 porque consideraba que 4chan era cada vez más autoritario y borraba más actualizaciones de los miembros. Este nuevo foro tenía una sola regla, al menos según publicaba en su web: “No publiques, pidas ni enlaces ningún contenido que sea ilegal en Estados Unidos, y no crees hilos con el objetivo de publicar o difundir este contenido”.

La norma no siempre se cumplió: en agosto de 2015 Google lo eliminó temporalmente de sus búsquedas por contenidos sospechosos de pedofilia. Pero antes sus usuarios ya habían tenido tiempo de ser polémicos: la campaña de acoso a mujeres periodistas y desarrolladoras de videojuegos conocida como Gamergate se volvió tan agresiva que se prohibió hablar del tema en 4chan, según explica Angela Nagle en su libro Muerte a los normies. La consecuencia fue que muchos usuarios recurrieron a 8chan para seguir con este acoso.

Como recoge The New York Times, desde entonces la web se convirtió en el refugio de quienes fueron expulsados de otros sitios por compartir toda clase de teorías de la conspiración racistas y sexistas.

Al final llegaron también los terroristas a 8chan: en marzo de 2019, el autor del atentado en dos mezquitas de Nueva Zelanda publicó su manifiesto en el foro: 75 páginas en las que expresaba su odio a los inmigrantes y su admiración hacia los extremistas estadounidenses, al parecer ajeno a la contradicción de que los primeros europeos no llegaran a su país hasta el siglo XVI. Asesinó a 51 personas.

En abril tuvo lugar el ataque a la sinagoga de Poway, en el que murió una mujer y otras tres personas resultaron heridas. El asesino también había avisado de sus intenciones en 8chan, alabando a su predecesor neozelandés y con un mensaje similar en lo que se refiere al contenido racista. (I)