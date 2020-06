Malala culmina sus estudios en la Universidad de Oxford

La ganadora del Nobel de la Paz y activista de derechos humanos Malala Yousafzai celebró este viernes 19 de junio de 2020, haber completado sus estudios en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra.

"Es difícil expresar mi alegría y gratitud en este momento dado que terminé mi licenciatura en Filosofía, Política y Economía en Oxford", manifestó la paquistaní de 22 años en su cuenta de Twitter.

"No sé lo que me espera. Por ahora, será Netflix, leer y dormir", agregó.

En 2012, Malala fue víctima de un ataque talibán: recibió un disparo en la cabeza por defender la educación de las niñas.

Pero en 2014, cuando tenía 17 años, la activista se convirtió en la Premio Nobel de la Paz más joven de la historia, galardón que compartió con Kailash Satyarthi, activista contra el trabajo infantil en la India.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. ? pic.twitter.com/AUxN55cUAf