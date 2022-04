La madre de Chris Rock habla de la cachetada de Will Smith a su hijo

"Cuando Will abofeteó a Chris nos abofeteó a todos, pero realmente me abofeteó a mí". Con esta frase, la madre del comediante Chris Rock se refirió a la cachetada que recibió su hijo de parte de Will Smith durante la entrega de los premios Oscars 2022.

Durante una entrevista concedida a WIS-TV, una emisora radial de Carolina del Sur, Rosalie Rock rompió el silencio y expresó que "me cacheteó a mí también porque si hieres a mi hijo, me hieres a mí".

Al igual que su hijo Tony Rock, que amenazó con golpear a Will Smith tras la bofetada que le propino a su hermano, criticó la actitud del actor que en un primer momento se rio del chiste, pero al ver el semblante de Jada Pinkett Smith se subió al escenario para golpear al presentador.

“Reaccionaste a la mirada que te echó tu mujer, y vas y le alegras el día, porque se quedó pensativa en vez de reírse”, agregó sobre la reacción de Smith. Su hijo mientras tanto, Chris, aún prefiere no tocar el tema. Sin embargo, dijo que lo hará si recibe dinero por eso.