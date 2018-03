Lula sostiene que su encarcelamiento será la mayor barbarie jurídica de Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy que su posible encarcelamiento para cumplir la pena de 12 años de prisión a que fue condenado por supuesta corrupción será la mayor barbarie en la historia de Brasil, debido a que lo convertirán en el primer preso político del país en el siglo XXI.



La advertencia fue hecha durante el acto de lanzamiento del libro "La verdad vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan", fruto de una entrevista de varios días que concedió en febrero a un grupo de periodistas e intelectuales y en el que da su versión sobre todo el proceso judicial que lo tiene al borde de la prisión.



En la obra, de 216 páginas, Lula admite que está preparado para un posible encarcelamiento, pero no porque reconozca culpa sino porque sabe que es víctima de una persecución judicial que tiene por objetivo impedirle disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo en las que es un claro favorito.



El expresidente aprovechó el lanzamiento para defender su inocencia y manifestar su tranquilidad pese a la situación.



El tribunal de segunda instancia al que el ex jefe de Estado recurrió contra la condena que le fue impuesta el año pasado por un juez de primera instancia no sólo reiteró la sentencia sino que elevó la pena desde 8 hasta 12 años de prisión.



Como la legislación brasileña establece que personas condenadas por tribunales colegiados pueden ser encarceladas cuando no cuenten con más posibilidades de recurso en segunda instancia, el histórico líder sindical puede ir a prisión en las próximas semanas.



"A donde llego las personas se sorprenden porque me esperaban depresivo y sufriendo con la situación ¿Cómo puede estar animada una persona que fue condenada a 12 años de prisión y decir no sólo que está motivada sino que quiere ser candidato?", se preguntó.



"Estoy animado porque estoy seguro de que los que me condenaron no tienen la conciencia tranquila porque saben que mintieron", dijo.



Lula, quien sacó se la pobreza a 28 millones de personas durante sus mandatos (2003-2010), agregó que, a diferencia de sus acusadores, él puede dormir tranquilo todas las noches.



"Es por eso que estoy muy tranquilo. Estoy con la tranquilidad de los inocentes. Si en este país hay político ladrones que están con miedo, quiero decir que yo no soy ladrón", afirmó.



Lula dijo que cuando terminó su mandato presidencial pensó en escribir una autobiografía pero que desistió de la idea al reparar que la mayoría de los ex jefes de Estado que publican sus biografías aún en vida terminan diciendo mentiras.



El expresidente dijo que por eso aceptó la propuesta que recibió para producir un libro a partir de una entrevista en la que pudiera contar todo lo que está enfrentando y que admitió que le preguntaran sobre cualquier asunto sin vetos y que lo hicieran entrevistadores con los que no tuvieran ningún vínculo.



Aseguró que cuando sus propios entrevistadores le advirtieron que había hecho críticas hasta al gobierno de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, les respondió que podían publicarlo todo y que ellos serían los censores del libro y no el entrevistado.



"Quiero que sepan que lo que está aquí es exactamente mi verdad y que esa verdad coloca contra la pared a mis acusadores. Ellos creyeron que iba a meter el rabo entre las piernas y a quedarme quieto, pero yo no voy a desaparecer; voy a luchar para volver a ser presidente de Brasil", concluyó.



Además de los procesos judiciales que lo tienen acorralado, el exmandatario hizo en la entrevista un análisis de la coyuntura que provocó la caída del Partido de los Trabajadores (PT) y la destitución de Rousseff, así como de sus posibilidades en las elecciones presidenciales de octubre.



El cronista deportivo Juca Kfouri, uno de los entrevistadores, garantizó que el libro no fue hecho para "agradar" a Lula sino para exponerlo. "Incluso la prensa ya ha filtrado trechos que no son muy favorables para el expresidente. Pero los que hicimos la entrevista quedamos convencidos de que la verdad del presidente Lula es la verdad", afirmó.



"Es un testimonio contundente sobre la coyuntura actual de Brasil y deja claro que, si seguimos insistiendo en su candidatura a la Presidencia pese a que fue condenado, es por un sólo motivo: porque Lula es inocente", dijo la senadora Gleissi Hoffman, presidenta del PT, igualmente en el acto de lanzamiento.



El argentino Pablo Gentile, dirigente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), uno de los editores del libro, afirmó que la obra será lanzada en 45 días en español, francés e inglés en otros países y llevada a diferentes ferias literarias. (I)