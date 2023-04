Los Luvly, un auto en caja para armar

Actualmente, la definición de un auto eléctrico es la de ser 100% urbano, económico y pequeño. Sin embargo, “Luvly O” viene a cambiar esta definición.

La empresa sueca de movilidad sustentable Luvly desarrolló el microauto “Luvly O” que significa “Light Urban Vehicle” o vehículo liviano y urbano.

El automóvil mide 2.7 metros de largo y 1.53 de ancho y pesa solo 380 kg, lo que equivale a una quinta parte de lo que pesa un automóvil estándar, esto le permite consumir muy poca energía eléctrica.

Como es un vehículo eléctrico requiere de una carga previa, sin embargo, cuenta con algunas ventajas ya que tiene dos baterías extraíbles que solo pesan 15kg.

De esta forma, el usuario puede estacionar el coche en la calle y, aunque no haya una estación de carga para enchufarlo, puede llevarse la batería y cargarla en algún lugar que tenga un enchufe.

Lo particular de los Luvly es que no serán distribuidos de la forma convencional, es decir, no se lo subirá a un camión y se lo trasladará a una concesionaria.

Estos automotores se producirán por separado y se guardarán en caja para luego ser enviados en un contenedor a los puntos de venta, como un auto en caja para armar.

Una vez que este salga al mercado costará 10.000 euros (aproximadamente USD 11.000) lo que lo pone a competir con autos más económicos como el Citroën Ami, que tiene un precio de entre 6.000 y 8.000 euros.