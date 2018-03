López Obrador afirma que no "afectará" intereses de la banca mexicana de ser presidente

El candidato a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a la banca que tenga "confianza" en su proyecto de país y aseguró que no afectará sus intereses.



"No vamos a afectar a la banca en nada, tengan confianza", aseveró el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en una de las participaciones más esperadas, por inusual, de la 81 reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM).



López Obrador, a quien sectores de derecha lo acusan de "populista" y de tener promesas electorales que pueden impactar en la iniciativa privada, se mostró hoy tranquilo y con un programa moderado, abierto a escuchar a todas las partes, pero combatiendo siempre la pobreza.



"Veo una banca fuerte en el país", aseguró, y por ello solo pidió al sector financiero llegar a los casi 2.500 municipios de México, pues en un millar no hay todavía servicios bancarios.



Desde un púlpito y sin una presentación digital de apoyo -a diferencia del resto de contendientes que también participaron en esta convención-, López Obrador reiteró que, en caso de ganar, su mandato combatirá de manera frontal a la "corrupción, la impunidad y los privilegios".



Así, se lograría recuperar entre un 10% y 20% del presupuesto nacional, que hoy se estima se pierde por la corrupción, el equivalente a unos 500.000 millones de pesos (unos $ 26.600 millones).



Para tal fin, reforzará la transparencia y el control de las licitaciones, dijo el abanderado de Morena en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), en la alianza denominada Juntos haremos historia.



Buscando la complicidad de los banqueros, aseguró que será respetuoso con la decisiones del Banco de México y no tocará, en un principio, las reformas estructurales impulsadas en esta Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).



No obstante, rechazó nuevamente la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la gran obra del actual mandato.



Reiteró que de llegar al poder lo paralizará, y buscará ampliar la terminal aérea militar de Santa Lucía para convertirlo en un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana del Valle de México.



Sobre los contratos de obra pública ya firmados y en ejecución para construir el aeródromo, dijo que se trasladarán a la nueva obra.



Aprovechando las instalaciones de la terminal aérea de Santa Lucía se conseguirá un ahorro de 160.000 millones de pesos (unos $ 8.530 millones).



De hecho, agregó que solo impulsará una reforma, a mitad de su mandato, para que se pueda juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción.



Muy cuestionado sobre la seguridad, afirmó que habrá cambios en el gabinete, reuniones diarias con los ministros encargados de la materia y encuentros con los estados.



"No vamos a confiscar bienes ni se van a llevar a cabo expropiaciones o nacionalizaciones. Vamos a sacar adelante al país, enfrentando el principal problema, el cáncer de la corrupción", concluyó. (I)