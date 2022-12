Lo que encontraron en una mochila dejó sorprendidos a todos en el aeropuerto de Wisconsin

Las autoridades de seguridad del Aeropuerto de Winsonsin, Estados Unidos, observaron una extraña figura dentro de una mochila y decidieron abrirla para verificar qué era lo que había en el equipaje.

Los agentes de la Adminsitración de Seguridad de Transporte abrieron la mochila y se dieron cuenta que lo que había dentro era un perro de raza chihuahua que habría sido dejado “accidentalmente” por su dueña dentro de la bolsa.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir