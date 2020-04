Líderes replantean su posición ante China

Los gobiernos europeos y Estados Unidos, enfrascados en la lucha contra el covid-19, endurecen sus posiciones hacia China a medida que crecen las sospechas de que su intento de ocultar información sobre el brote fue el causante de la crisis sanitaria mundial.

Ayer se conoció que cerca de 1.290 personas que murieron por el coronavirus en la ciudad china de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez, no se contaron en las estadísticas de los muertos.

Con el nuevo conteo, la cifra total de muertes por el coronavirus en Wuhan es ahora de 3.869 y en China en general, 4.632. Los casos ascendieron a 50.333, después de 325 agregados este viernes.

La cifra actualizada sigue a las acusaciones de Estados Unidos de que China no alertó al mundo lo suficientemente pronto sobre la aparición del virus y que sus datos estaban sesgados. Pekín rechazó las afirmaciones de que hay algún tipo de encubrimiento.

Según el Centro de Control de Enfermedades Epidémicas de Wuhan, la revisión obedeció a que algunos casos fueron erróneamente reportados en el punto más alto de la epidemia y hubo pacientes que murieron en sus casas porque no pudieron ser atendidos en hospitales.

Durante semanas, los rumores de más víctimas en China se vieron alimentados por imágenes de las largas filas de personas que esperaban para recoger cenizas de parientes incinerados e informes de miles de urnas apiladas en una funeraria esperando ser llenadas.

El presidente Donald Trump hizo acusaciones de mal manejo y encubrimiento del brote por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China, durante un anuncio de que Estados Unidos suspendería los fondos para la agencia internacional de salud, el martes.

El miércoles, Trump reiteró sus dudas sobre la precisión de los números de China y también dijo que investigan una teoría no verificada de que la infección se originó en un laboratorio chino.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Pekín de no ser honesto con su manejo de la epidemia, mientras que en Reino Unido, los planes del primer ministro, Boris Johnson, de contratar al gigante tecnológico chino Huawei para desarrollar su red 5G, podrían ser suspendidos ante el creciente rechazo hacia el país asiático.

“No seamos tan ingenuos como para decir que China ha sido mucho mejor manejando esto. No lo sabemos, claramente han sucedido muchas cosas que aún no sabemos”, dijo Macron en una entrevista al Financial Times.

Alemania es más cautelosa ante China, pero considera que explota la crisis para hacerse un espacio en el vacío del poder internacional que va dejando Estados Unidos. (I)

Japón revisará aporte a OMS

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció que su país revisará su contribución a la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero cuando haya pasado lo peor del estallido de la pandemia mundial de coronavirus que, precisamente ayer, provocó un récord diario de contagios en la capital del país, Tokio, con más de 200 nuevos casos.

”Tenemos que apoyar firmemente a la OMS, pero es cierto que tiene ciertos problemas y asuntos que tratar”, declaró Abe.

Abe parece seguir la estela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana decidió congelar la aportación norteamericana a la agencia de la ONU, a la que acusó de ocultar el verdadero impacto de la pandemia.

Sin embargo, el primer ministro nipón no solo reiteró su actual apoyo a la organización, sino que sus quejas se refieren, en realidad, a lo que entiende como un acto de partidismo de la OMS al negarse a reconocer a Taiwán como miembro, en el marco de la histórica disputa entre las autoridades del territorio para que se reconozca la independencia respecto de China, que reclama soberanía. (I)