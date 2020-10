El opositor Leopoldo López sale de la Embajada española en Caracas y parte a España

El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Leopoldo López, salió de la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019, y cruzó la frontera hacia Colombia, según fuentes de la oposición.



López cruzó clandestinamente la frontera y se dirigió hacia Bogotá, según fuentes citadas por la emisora colombiana Caracol Radio.



Leopoldo López fue excarcelado durante un intento de rebelión contra el Gobierno de Nicolás Maduro impulsada principalmente por un sector disidente del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN).



Desde entonces se encontraba refugiado en la Embajada de España, país en el que se encuentran su esposa, su hijo y el resto de su familia. Su padre, Leopoldo López Gil, es eurodiputado por el Partido Popular.



Diosdado Cabello, una de las figuras más cercanas al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, le quitó importancia a la salida del político opositor Leopoldo López.



El número dos del chavismo, tras Nicolás Maduro -líder del régimen-, y presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente -no reconocida por varios países de la región- dijo que López era un 'ladrón'. Además dijo lo mismo de Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.



"Esa banda de Juanito Alimaña (Juan Guaidó) y Leopoldo López son unos ladrones. Nadie más ladrón que esa gente aquí en Venezuela. Ni los adecos ni los copeyanos en su mejor momento robaron tanto como ellos", dijo Cabello este sábado en acto político en Monagas, según una publicación del diario venezolano El Nacional.



Además dijo que el 6 de diciembre serán las elecciones legislativas -no reconocidas por los países que apoyan a Guaidó, incluyendo Estados Unidos y los de la Unión Europea- y le quitarán el control de la cámara a la oposición. Aunque en la realidad las decisiones del parlamento, de mayoría opositora, no tienen efectividad desde 2016 por maniobras y acciones del régimen.



“Será la venganza con votos de lo que ocurrió en 2015, los vamos a echar, a ese nido de ratas que hay ahí”, apuntó Cabello.



Leopoldo López era reconocido por varios países y organizaciones como un preso político del régimen y desde 2014 ha estado en la cárcel, en arresto domiciliario y refugiado en la embajada de España. (I)