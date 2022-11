Ladrón sufrió aparatoso accidente en su huida de una tienda de Estados Unidos

Un joven de 17 años de edad entró a una tienda de Louis Vuitton, en Bellevue (Washington, EE.UU.), pero terminó inconsciente justo cuando intentó escapar del local.

El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y en el clip se observa que el ladrón intenta atravesar una ventana de cristal para escapar del lugar con varias bolsas en las manos, pero falla en su escape.

Los primeros reportes indican que el sujeto intentó robar objetos por un valor de 18 000 dólares, además se detalló que el joven pertenecería a una red delincuencial que cuenta con un extenso historial de antecedentes penales.

Según el portal de noticias RT, “El oficial de la policía local Rob Spingler calificó al adolescente como "descarado". Asimismo, hizo hincapié en que las autoridades tomarán acciones "sólidas" contra aquellas personas que cometan delitos de esa naturaleza”.

