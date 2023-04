La famosa actriz Azul Guaita reveló que fue abusada cuando era niña

Azul Guaita, famosa actriz mexicana, reveló uno de los momentos más difíciles por el que pasó en su vida, el abuso del que fue víctima por casi 10 años.

En el podcast ‘Soy todo lo que soy’, Azul Guaita reveló que fue víctima de abuso por parte de un familiar. "Yo fui abusada desde que tenía como tres años, hasta como los 12", dijo.

Al compartirlo muchas amigas se sintieron identificadas y me dijeron: 'gracias por compartirlo, porque yo no tuve el coraje de hacerlo y gracias a ti siento que no estoy sola y que esto me puede hacer más fuerte'", agregó Azul Guaita.

Además, Azul Guaita aseguró que el proceso de aceptación y superación de lo que sucedió, no fue nada fácil y que, en varias ocasiones, llegó a sentirse culpable “por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto... porque me dejé, pero estaba chiquita. Me decían 'vamos a jugar a las escondidas', pero no estábamos jugando a eso".

La actriz envió un mensaje a los oyentes del podcast y dijo que lamenta que a las víctimas se les juzgue por callar.

"Mucha gente nos hace menos por no decir algo antes, y yo no lo he querido llevar al tema legal por el hecho de que si pasó hace un chingo ya no cuenta, que no tienes pruebas y a parte no quiero verlo (a mi agresor), eso es algo que no puedo hacer. No es tan fácil", finalizó.