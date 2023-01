La crisis entre Piqué y Clara Chía se habría generado a partir del nuevo tema de Shakira

La canción de Shakira y Bizarrap aún da mucho de qué hablar y medios internacionales, dedicados al mundo del espectáculo, aún reportan detalles como una frase del tema musical que sería la causa de la crisis entre Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

En los últimos días se informó, incluso que, Piqué y Chía pasan por una crisis sentimental y los reporteros del espectáculo sostienen que podría haberse desatado por una frase del tema de Shakira que no tuvo tanta trascendencia en la fanaticada.

El supuesto motivo de la crisis

Según la periodista Laura Fa, del programa Sálvame (Telecinco), Clara Chía se habría molestado con la frase: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”. Esto porque podría entenderse como que Piqué tuvo intenciones de volver con Shakira y que incluso le pidió que reanudaran su relación, mientras ya tenía un vínculo sentimental con Clara.

Además, se reporta que la ola mediática que generó el tema musical de Shakira y Bizarrap provocó que Clara Chía no saliera de su domicilio para no enfrentar a los periodistas que buscan tener una declaración suya. Mientras tanto, Piqué sigue campante y movilizándose en un Twingo y usando un reloj Casio en referencia a las indirectas de la barranquillera en la canción.