El rapero R.Kelly es acusado de seis cargos por abuso y pornografía infantil

El artista R.Kelly, reconocido por sus éxitos musicales en el hip hop y el r&b, fue declarado culpable por un Tribunal Federal de Chicago de seis de los 12 cargos por los que fue imputado. El rapero, que ya mantenía una sentencia de 30 años de prisión, podría pasar el resto de su vida en la cárcel cuando se confirmen sus condenas.

Los cargos imputados contra el artista incluyen delitos como pornografía infantil, abuso sexual e incitación a un menor en actividades sexuales. El cantante, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, fue acusado de usar su fama y dinero para atraer y vulnerar a las víctimas.

"R. Kelly es un depredador. Esta es una victoria para sus víctimas, la justicia y para los futuros sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Breon Peace, fiscal asignado al caso.

Con 45 testigos, entre ellos 11 víctimas, la Fiscalía demostró el patrón criminal que el artista construyó para abusar de mujeres y jóvenes adolescentes. Según los testimonios, las víctimas eran captadas por un grupo de asistentes del cantante en los conciertos y controladas bajo amenazas.

Las acusaciones contra R. Kelly databan del 2008, cuando fue declarado inocente de en un juicio por abuso sexual. No obstante, con el auge del movimiento Me Too el cantante se enfrentó a nuevas acusaciones y una abrumadora evidencia en su contra.

Tras escuchar los testimonios, un jurado le declaró culpable de tres cargos de incitar a menores para tener relaciones y otros tres por producir contenidos sexuales infantiles. No fue hallado culpable por presunta obstrucción a la justicia en su anterior juicio.

Según los expertos judiciales de Estados Unidos, a R. Kelly le espera un mínimo de 25 años de prisión por los nuevos cargos en su contra.