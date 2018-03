Keiko insta a Kuczynski "a dar paso al costado" ante acusación por Odebrecht

La líder opositora Keiko Fujimori afirmó hoy que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, "debe dar un paso al costado" para evitar que el Congreso lo destituya por "los serios cuestionamientos" que existen por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.



"Ante esta situación tan compleja, en la que hay serios cuestionamientos de corrupción contra el presidente, y además vemos a un país detenido, paralizado, creo que el presidente de la República debe dar un paso al costado", declaró Keiko en el programa periodístico "Beto a saber", de la cadena local ATV.



Fujimori, quien rompió con un período de más de un año sin ofrecer declaraciones a periodistas, señaló que, en caso de que el gobernante no renuncie, existe un pedido de vacancia (destitución) que "está generando un consenso bastante amplio" en el Congreso.



"Creo que (la renuncia) aliviaría esta situación de debatir una nueva moción de vacancia", comentó antes de asegurar que su partido tomará mañana una decisión sobre ese pedido en el Congreso.



Keiko también enfatizó que Fuerza Popular "no está fomentando nuevas elecciones" y "será absolutamente respetuoso" del orden constitucional, al señalar que la jefatura del Estado debe ser asumida por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.



"Pienso yo que el señor Vizcarra, que además ha manifestado que no renunciaría ante la posibilidad de una vacancia o una renuncia, le podría dar un mayor impulso a nuestro país", sostuvo.



Consideró que Vizcarra "lo haría mejor" que Kuczynski como presidente y aclaró que si este declina y el cargo tiene que ser asumido por la segunda vicepresidenta, y actual primera ministra, Mercedes Aráoz, también "se le respaldaría".



Keiko aseguró, por otra parte, que está "absolutamente contenta, como política, como hija" por la decisión que tomó Kuczynski de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el pasado 24 de diciembre.



"Estoy agradecida con la decisión que ha tomado el presidente Kuczynski, quizá las formas y el momento se pueden cuestionar, pero finalmente mi padre está en libertad y eso es algo que mi familia está valorando y disfrutando", acotó.



Durante la entrevista, Keiko también negó que su partido haya recibido 1,2 millones de dólares de Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011, tal como afirmó la semana pasada el exapoderado en Perú de la constructora Jorge Barata.



Aseguró que Barata declaró a los fiscales peruanos que investigan el caso Odebrecht que no la conoció y no tuvo ningún tipo de contacto con ella.



"La investigación podrá llevar a que todos podamos conocer la verdad", sostuvo antes de decir que "hay un sesgo y una intención de debilitar a Fuerza Popular" con este caso.



La líder opositora indicó, por otra parte, que la separación de su hermano menor, el congresista Kenji Fujimori, "es real" porque existe "una gran diferencia en el fondo y la forma en el actuar" con respecto a su partido, del que el legislador se alejó en enero y al que renunció la semana pasada, tras las declaraciones de Barata.



Afirmó que su hermano "ha decidido trabajar al lado" del presidente Kuczynski y comentó que "en el mediano y largo plazo eso no le va a hacer bien".



"Pero cada quien toma sus propias decisiones", enfatizó.



Agregó que la renuncia de once congresistas de Fuerza Popular, que siguieron a Kenji y le quitaron el control absoluto que tenía ese partido en el Congreso, le "generó una desilusión".



"Han traicionado la confianza de su electorado, han traicionado al partido político y será la población la que saque sus conclusiones y juzgue", dijo.



Keiko también aseguró que la posición que tome su padre sobre cada hermano "no va a cambiar para nada el cariño, el respeto, el cuidado" que siente por él. (I)