Justicia para Antonia, el caso que estremece a Chile

El miércoles 22 de julio de 2020 la consigna justicia para Antonia se gritó por varias ciudades de Chile gracias al colectivo feminista Las Tesis.Ni la pandemia global ni el distanciamiento social impidieron que miles de mujeres corearan el famoso himno feminista "¡El violador eres tú!".

El 22 de julio un juez chileno dio a conocer que pese a que acreditó la violación ordenó el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva. Antonia fue violada a mediados de septiembre de 2019. Casi un mes después, se suicidó. El juez no dictó la orden de encarcelamiento para Pradenas, principal sospechoso, pues argumentó que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito. Además, el magistrado manifestó que el acusado, de 28 años, tenía buena conducta, pese a que sus antecedentes indican investigaciones por cinco casos por abuso sexual y violación a otras jóvenes.

Durante la audiencia se mostró un video en el cual se observa como Pradenas jala a Barra mientras caminan. Sin embargo, el juez dijo: "Yo solo veo a una pareja caminando". Por su parte, Pradenas indicó que en el video se ven los gestos amorosos entre ellos, como si fuesen una pareja normal. El juicio comenzó el 21 de julio y el juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña en Pucón, al sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue. Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de ese año. Ese día llamó por teléfono a su exnovio y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además grabó la llamada y la reenvió. Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida. (I)