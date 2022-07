Joven muere beber una botella de alcohol en dos minutos

El pasado fin de semana un joven sudafricano murió luego de beber una botella entera de una famosa bebida alcohólica para cumplir con una apuesta de 200 rands, es decir aproximadamente 12 dólares, organizada por una taberna de la localidad e Mashamba.

El fallecido, de quien no se reveló su identidad, terminó la botella de licor que tiene 34,5% de alcohol en apenas dos minutos en una competencia que contó con la participación de otras personas.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9