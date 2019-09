Boris Johnson admite que el fallo de la corte dificulta el acuerdo del Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió que el fallo del Tribunal Supremo dificultaría el acuerdo del Brexit, pero insistió en que Reino Unido abandonará la Unión Europea (UE) el 31 de octubre, "pase lo que pase".

El Tribunal Supremo dictaminó que la suspensión del Parlamento británico es "ilegal" y que Johnson abusó de sus poderes al ordenar la "prórroga" de las sesiones de Westminster durante cinco semanas. Pese al revés judicial, el "premier" indicó que no descarta volver a cancelar el Parlamento hasta el tradicional discurso de la Reina, previsto para el 14 de octubre.

El Jefe del gobierno británico dijo que respetaría el fallo de la corte suprema, aunque no estaba de acuerdo con él. Y cuando se le preguntó si se estaba quedando sin opciones, expresó: "Voy a ser honesto, no es mucho más fácil por este tipo de cosas en el Parlamento o en los tribunales. Obviamente, llegar a un acuerdo no es fácil en este contexto. Pero vamos a seguir adelante y hacerlo", destacó el diario local The Guardian.

El opositor líder de los laboristas Jeremy Corbyn consideró que Johnson debería renunciar y lo acusó de actuar ilegalmente cuando trató de cerrar el Parlamento para avanzar con su "plan temerario y desastroso de salida de la UE sin un acuerdo. Pero falló".

El legislador John Bercow, dijo que la Cámara de los Comunes se volverá a reunir a partir del miércoles 25 de septiembre por la mañana y los partidos de oposición pedirán a Johnson que renuncie por pedirle ilegalmente a la Reina que prorrogue el Parlamento. (I)