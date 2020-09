Boris Johnson defiende la ley que modifica el acuerdo del Brexit para evitar "interpretaciones irracionales"

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha instado este miércoles a lo diputados de la Cámara de los Comunes a hacer caso omiso de las preocupaciones de Bruselas y aprobar una ley que modifica el acuerdo del Brexit, ya que considera que es la única forma de evitar "interpretaciones irracionales" que deriven en una "frontera" en el mar de Irlanda.



Londres ha lanzado este miércoles la Ley de Mercados Internos, con la que pretende evitar una hipotética aduana interior entre los territorios que conforman la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La legislación supondría la alteración del protocolo pactado sobre Irlanda del Norte, planteado entre otras razones para evitar una frontera física en el Úlster.



Johnson ha esgrimido ante la Cámara de los Comunes que su gobierno aspira a "garantizar la integridad del mercado interno de Reino Unido" con una "red legal de seguridad" que evita, en su opinión, "interpretaciones extremas o irracionales" de los compromisos firmados.



Estas interpretaciones, ha advertido, "podrían llevar a una frontera en el mar de Irlanda", una variable que considera "perjudicial" también para el mantenimiento los acuerdos de paz de Irlanda del Norte. "Esa tiene que ser nuestra prioridad", ha subrayado, según la BBC.



Las voces críticas, algunas dentro del bando 'tory' como la ex primera ministra Theresa May, sostienen que la nueva ley sentaría un grave precedente al suponer un incumplimiento de los compromisos firmados. El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió el martes ante el Parlamento que Reino Unido estaría violando el Derecho Internacional.



Preocupación en Bruselas



Precisamente a este potencial incumplimiento ha aludido este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "muy preocupada" por la deriva política en Londres. "Violaría el Derecho Internacional y minaría la confianza", ha advertido, en plenas negociaciones entre las partes para consensuar el marco legal de la relación que mantendrán a partir del 1 de enero de 2021.



El vicepresidente del Ejecutivo comunitario Marios Sefcoviv, encargado de supervisar la aplicación del acuerdo del Brexit, ha solicitado una reunión extraordinaria para que las autoridades británicas puedan responder a la "graves preocupaciones" que ha generado la nueva ley . Asimismo, ha subrayado que "el Acuerdo de Retirada no está abierto a renegociarse". (I)