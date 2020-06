Johnson & Johnson condenado a pagar millones por talco ligado al cáncer

Una corte de apelaciones en Estados Unidos confirmó el veredicto según el cual el talco vendido por Johnson & Johnson causa cáncer de ovarios y condenó al farmacéutico estadounidense a pagar $ 2.100 millones en daños, según trascendió este miércoles 24 de junio de 2020.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Misuri cortó en más de la mitad los 4.400 millones que un jurado había otorgado a 22 demandantes y sus familias en 2018. La corte determinó que algunos de los demandantes no debieron haber sido incluidos en el proceso porque provenían de fuera del estado. Pero la decisión del 23 de junio mantuvo los daños que deberá pagar el grupo farmacéutico y de productos de higiene por "haber vendido a sabiendas a los consumidores productos que contenían asbesto".

"Porque los acusados son grandes corporaciones multimillonarias, creemos que un monto importante de daños punitivos es necesario para tener un efecto en este caso", destacó la Corte. "Es imposible atribuir valor monetario en la angustia física, mental y emocional que los demandantes sufrieron por el perjuicio infligido por los acusados", agregó.

Los demandantes afirmaban que el uso del talco de Johnson & Johnson para su limpieza íntima había provocado cáncer de ovarios. Una portavoz de la empresa declaró que la compañía apelaría la decisión ante la Corte Suprema de Misuri, según el Wall Street Journal.

Johnson & Johnson ha sido objeto en los últimos años de miles de demandas que lo acusan de no advertir a consumidores de los riesgos de cáncer por el asbesto en sus talcos, y fue condenado varias veces por ese asunto. El grupo siempre ha afirmado que su talco para bebés no contenía asbesto y no causaba cáncer.

En mayo, la compañía anunció que dejaba de vender este polvo a base de talco en Estados Unidos y Canadá, países donde las ventas retrocedieron debido al cambio de los hábitos y una desconfianza de los consumidores hacia el producto. No obstante, la empresa lo seguirá vendiendo en el resto del mundo.