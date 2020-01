Irán confirma que derribó avión ucraniano "por error humano"

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció que un "error humano" provocó la catástrofe con un avión Boeing 737 de Ukraine Airlines International que dejó un saldo de 176 personas muertas cerca de Teherán.

La aeronave fue confundida con un "avión hostil" y fue "golpeada" en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban "al más alto nivel", según un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Irna.

El avión se estrelló el 8 de enero con 176 peresonas a bordo, 57 de ellos canadienses, después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán.

El aparato voló cerca de un sensible sitio militar perteneciente a la élite de los Guardias Revolucionarios y fue derribado "sin querer debido a un error humano", indicó un comunicado leído en la televisión estatal iraní.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

? — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Los responsables serán remitidos "inmediatamente" a un tribunal de las fuerzas armadas para ser juzgados, precisó la declaración. Las 176 personas a bordo murieron en el accidente. El comunicado oficial iraní expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Estados Unidos y Canadá habían dicho que el avión presuntamente había sido derribado, pero el gobierno de Irán negó inicialmente esa posibilidad.

Canciller Zarif pide disculpas

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, expresó el sábado las excusas de su país por el "desastre" con el avión civil de Ukraine Airlines Internacional, derribado por error el pasado miércoles.

"Es un día triste", escribió Zarif en la red Twitter y mencionó que se debió a "un error humano, en tiempos de crisis causada por el aventurerismo estadounidense. Nuestro profundo arrepentimiento, disculpas y condolencias a nuestro pueblo, a las familias de todas las víctimas y las otras naciones afectadas", añadió el diplomático.

Minutos después, también via Twitter, el presidente iraní, Hasán Rohani, declaró que lo ocurrido fue una "gran tragedia" y "un error imperdonable". (I)