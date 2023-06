Inversor reveló la razón por la que rechazó un asiento en el sumergible Titán

Jay Bloom, inversor de Las Vegas (Estados Unidos), reveló la razón por la que rechazó, al último minuto, dos asientos en el sumergible Titán que terminaría en tragedia, mientras bajaba a ver los restos del Titanic.

En una entrevista, Bloom aseguró que un directivo de la compañía OceanGate llevaba un tiempo intentado convencerlo de que comprara dos asientos en el sumergible y se uniera, con su hijo de 20 años, a la travesía en las profundidades del Atlántico Norte.

Según el portal de noticias RT, “Si bien reconoció que estaba intrigado por dicha experiencia y que su hijo estaba fascinado por la historia del Titanic cuando era niño, dijo que cuanto más leía sobre el Titán más le preocupaba la seguridad, por lo que rechazó una propuesta de último momento de unirse a la expedición alegando conflictos de horarios”.

El inversor dijo que le preocupaba, principalmente por el uno de piezas de grado de consumo del sumergible, incluido el ‘control’ de mando que se parecía mucho a una ‘palanca’ de juegos de video. Además, dijo que le asustó el hecho de que los pasajeros no podían abrir el sumergible desde el interior, ni siquiera en caso de emergencias.

"Cuanto más aprendía sobre lo que estaba pasando […] más me preocupé", aseguró.

“Este jueves el hombre realizó una publicación en redes sociales en la que compartía capturas de pantalla de conversaciones con Rush donde este decía que, aunque al viajar en el sumergible "existe un riesgo, es mucho más seguro que volar en helicóptero o incluso bucear"”, publica RT.

US Tycoon reveals he turned down tickets for him and his son on Titanic sub before Shahzada Dawood and his son Suleman took their spots and perished



Jay Bloom, a Las Vegas financier has revealed he turned down cut-price seats on the Titan's doomed trip after raising safety… pic.twitter.com/NursZXugwa