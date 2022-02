Invasión a Ucrania podría alejar a Rusia de varios eventos deportivos

La reciente intervención a Ucrania por parte de Rusia no solo traería consecuencias económicas y políticas para esa nación, sino también afectar sus futuras competiciones deportivas internacionales.

La selección rusa quedó en el segundo lugar del grupo H en la clasificación europea a la Copa del Mundo de Qatar. Como no les alcanzó para obtener el pase directo, los rusos disputarán la respesca ante Polonia.

Pero esto podría entrar en peligro debido a al conflicto actual contra Ucrania. Infobae reveló que su participación o exclusión depende de UEFA y no de FIFA. Pero también el Comité Olímpico Internacional tiene un rol importante para el bloqueo a la participación de cualquier equipo nacional ruso en algún certamen internacional.

UEFA en las últimas horas llevó a cabo una reunión extraordinaria con respecto a las sedes de los clubes rusos y ucranianos en las competiciones del viejo continente. Hizo un llamado a estos los equipos que están disputando en la Europa League que disputen los partidos en sedes neutrales hasta nuevo aviso.

Aún no se ha tomado ninguna sanción, pero esto depende de las autoridades ligadas al fútbol europeo que podrán decidir el futuro de la selección rusa en los próximos días o semanas. Gianni Infantino, presidente de la FIFA declaró: "Me he quedado impactado por lo que he visto. Estoy preocupado por esta situación. La FIFA condena la utilización de la fuerza por parte de Rusia. La violencia nunca es una solución. Pedimos a todos los actores que se restaure la paz a través de un diálogo constructivo".

El artículo número 31 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022 explica que "la FIFA resolverá los casos no previstos en el presente reglamento, así como los de fuerza mayor". Entonces, FIFA en conjunto con UEFA, podrían avalar o suspender la participación de la selección rusa.

Por el momento los partidos por la repesca en Europa ya están programados, que se desarrollarán entre el 24 y 29 de marzo con la participación de Rusia, Polonia, Suecia y República Checa

Esto se suma tras la decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA en el cambio de sede para la final de la Liga de Campeones de la UEFA hacia el Stade de France en Saint-Denis.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️