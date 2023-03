Influencer expone a un supuesto discapacitado en Colombia

Un influencer, de usuario @lagarratv en TikTok, desenmascaró a un hombre, supuestamente discapacitado, quien pedía dinero en las calles de Colombia pues, al no tener las dos piernas, se le dificultaba tener una actividad laboral.

La historia se publicó en dos partes, en la primera el influencer se acerca al supuesto discapacitado y le dice que puede llevarlo a una fundación para que le ayuden y le den un lugar donde vivir y hasta artículos básicos.

Pero el hombre se niega y en el segundo video, el tiktoker toma el tarro donde estaban las monedas recolectadas e intenta huir, a lo que el hombre se levanta, dejando ver que la amputación de sus piernas era mentira.

Según el portal de noticias de Yahoo, “La publicación generó comentarios como: “por culpa de ese tipo gente es que uno desconfía y no ayuda al que verdaderamente necesita”, “qué tristeza y yo nunca he recibido ayuda y no lo pido y llevo tres años sin caminar”, “quedé sorprendido con ese milagro. Charlatán”, “a este paso ya ni ayudar uno quiere, pero deberíamos apoyar a las personas de edad””.

Otra parte de los usuarios indica que podría tratarse de una mentira de parte y parte, es decir una escena montada solo para ganar likes.