Ichiro Mizuki falleció a los 74 años de edad

Ichiro Mizuki, cantante japonés conocido por interpretar el tema principal de Mazinger Z, falleció a los 74 años, según reportaron medios locales la mañana del lunes 12 de diciembre de 2022.

El deceso del Ichiro se registró el 06 de diciembre de 2022, cuando el cantante perdió la lucha contra un cáncer de pulmón. Le diagnosticaron en abril de 2021 y por el que estuvo entrando y saliendo de los hospitales. La información consta en un comunicado de prensa de la empresa Yellow Bird.

"A pesar de que no podía actuar tan bien como quería, su fuerte determinación no cambió y mostró una gran sonrisa en su última actuación en directo el 27 de noviembre. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han apoyado hasta ahora", compartió la productora en la web del artista junto a una foto suya, recoge el portal de noticias Infobae.

Ichiro Mizuki empezó su carrera musical en 1968 y durante más de medio siglo construyó un legado que deja más de 1 200 canciones para películas, series de televisión, anime y juegos de video. Entre las canciones más destacadas están "Mazinger Z", "Captain Harlock" o "Kamen Rider".

“Mizuki, que también era doblador, celebraba anualmente desde 2003 un concierto junto a la también cantante y compañera en el sector Mitsuko Horie (conocida por "Candy Candy", entre otros muchos trabajos), donde ofreció este año su última actuación”, detalla Infobae.