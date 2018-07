Un hombre atacó con cuchillo a pasajeros en bus en Alemania

Varias personas resultaron heridas este viernes 20 de julio en un autobús en el norte de Alemania, después de que un hombre atacara con un arma blanca a los pasajeros, sin causar muertos, informaron la policía y testigos citados por los medios alemanes.

Las víctimas resultaron heridas en un autobús de Lübeck-Kücknitz, declaró a la agencia de prensa alemana DPA un portavoz de la policía local, sin dar más explicaciones.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.