Un muerto tras estrellarse helicóptero contra edificio en Manhattan

Un helicóptero se estrelló este lunes 10 de junio del 2019 contra la azotea de un edificio de 54 pisos de Manhattan, en Nueva York (EE.UU.), según confirmó el Departamento de Bomberos.

Las autoridades confirmaron la muerte del piloto, único ocupante de la aeronave cuando ocurrió el siniestro a las 13:43 locales.

Un oficial de policía, según recoge The New York Times, calificó el incidente como un "aterrizaje forzoso". El Departamento de Bomberos desplegó a más de 100 efectivos para atender la emergencia.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

El gobernador Andrew M. Cuomo, quien estaba en la escena, sostuvo que no había indicios de que el incidente tuviera nexos con el terrorismo. También explicó que el helicóptero parecía haber hecho un aterrizaje de emergencia.

Cuomo reconoció que los informes iniciales del accidente inquietaron a los neoyorquinos. "Si eres neoyorquino, tienes un grado de estrés postraumático desde el 11 de septiembre".

We have an update on the helicopter accident in midtown. https://t.co/BDgsNr7MzD — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 10, 2019

El sitio del accidente, el AXA Equitable Center, es una torre de oficinas que tiene más de 750 pies de altura. Fue construido en 1985.

La situación fue sido controlada en menos de una hora, pero los bomberos continuaron en el sitio debido a una fuga de combustible del helicóptero siniestrado. (I)