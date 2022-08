Hayden Panettiere confesó que le daban drogas para salir a las alfombras rojas

Hayden Panettiere, quien interpretó a Jessica en la popular serie ‘Malcolm in the Middle’ hizo una revelación inquietante sobre su carrera.

Panettiere reveló que en su adolescencia tuvo que lidiar con una adicción al alcohol y los opioides, escenario que se agravó cuando una persona de su propio equipo le conseguía anfetaminas cuando la actriz apenas tenía 15 años de edad.

“Ser un actor infantil es horrible. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Está lleno de gente que quiere y necesita cosas de ti" explicó Hayden Panettiere en una entrevista con la revista People. "Había alguien que trabajaba conmigo, me representaba. Ella me introdujo a los 15 años a la píldora de la felicidad", agregó.

La actriz, quien también participó en Triunfos Robados, reveló que le daban las píldoras antes de presentarse en una alfombra roja para “estar enérgica durante las entrevistas”. No tenía idea de que no era algo apropiado, o qué puerta abriría para mí en cuanto a mi adicción” confesó.

Tras un tiempo de adicción, Panettiere tomó valor para buscar ayuda, entró a rehabilitación y superó su adicción. Ahora, a sus 32 años de edad, la actriz se prepara para los retos del futuro cercano, como retomar su papel de Kirby, personaje que interpretó en Scream 4.