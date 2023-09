Despiden a un piloto por consumir droga momentos antes del despegue

British Airways, aerolínea británica, decidió despedir a uno de sus pilotos, identificado como Mike Beaton, luego de que este protagonizara un insólito pasaje momentos antes de despegar.

Según los reportes, el piloto habría inhalado cocaína que reposaba sobre el cuerpo de una mujer en toples. El momento tuvo lugar antes de que el piloto comandara el vuelo comercial entre Johannesburgo y Londres.

Married British Airways pilot Mike Beaton Snorts Coke Off Topless Woman – then tries to fly packed holiday plane to UK



The now-fired pilot bragged about his exploits to a cabin crew 'friend' who in turn reported him to the airline before he could operate the flight back to the… pic.twitter.com/0TGJngCELZ