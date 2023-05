Hasbulla, arrestado por bloquear las vías en Rusia

El pasado fin de semana, el popular influencer Hasbulla Magomedov, fue arrestado en Daguestán, Rusia, bajo la acusación de alterar el orden público tras una boda.

Según los reportes policiales, Hasbulla, junto a un grupo de sus amigos, bloqueó parte de la carretera, sin respetar las normas de tránsito, lo que provocó un estancamiento de otros conductores. Por esta razón, los agentes policiales procedieron a detenerlo.

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan - an incident that led to their arrest



? MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF