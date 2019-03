Recuperan la caja negra del avión que se estrelló en Etiopía

Los equipos de rescate encontraron el lunes 11 de marzo la caja negra del avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo poco después de despegar de Adís Abeba con rumbo a Nairobi, informó la aerolínea etíope.

"El registro digital de vuelo (DFDR) y el registro de voz de cabina (CVR) del (vuelo) ET302 han sido recuperados", dijo Ethiopian Airlines en su último comunicado.

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.