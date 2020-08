Guaidó dice que toda "la región corre peligro" por la relación de Maduro con Irán

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado que toda "la región corre peligro" por la relación del Gobierno de Nicolás Maduro con Irán, respaldando la denuncia realizada por el mandatario colombiano, Iván Duque, sobre los supuestos intentos del 'chavismo' de comprar misiles con la ayuda de la República Islámica.



"La región corre peligro con la relación entre el régimen de Maduro e Irán y los intentos de compra de misiles denunciados por el presidente Iván Duque", ha afirmado el líder opositor en Twitter.



Además, el "presidente encargado" ha subrayado que seguirá trabajando con sus "aliados internacionales", más de 50 países entre los que se cuenta Estados Unidos, "en temas de cooperación e inteligencia para enfrentar esta amenaza".



Duque denunció el jueves que Maduro habría intentado comprar misiles de medio y largo alcance a través de Irán, de acuerdo con la "información de organismos de Inteligencia con carácter internacional".



El presidente de Colombia aclaró que los misiles "todavía no habrían llegado", pero afirmó que se han venido haciendo "aproximaciones" en ese sentido, señalando en concreto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.



Duque reveló también que, según información de Inteligencia, "miembros de la guardia venezolana estarían triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente Rusia y Bielorrusia" para los grupos armados colombianos que operan en la frontera.



A este respecto, el diario colombiano 'El Tiempo' ha señalado que el Ejército se ha incautado en Arauca de varias granadas antitanque que tendrían origen yugoslavo y serían muy similares a las que usan los miembros de la guardia venezolana.



Una "ficción"



El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, acusó a Duque de recurrir a la "ficción" para distraer a la opinión pública de lo que sucede en Colombia, donde "no cesan las masacres, la violencia desatada, el narcotráfico incontrolable".



"Si le sumas su catastrófica e impopular gestión y tener a su jefe (el ex presidente Álvaro Uribe) en la cárcel por paramilitar, Duque vuelve a las infamias y a la ficción antivenezolana para distraer a la opinión pública", dijo Arreaza en Twitter.



El ministro de Defensa también ha rechazado las acusaciones de Duque, al que ha calificado de "asesino seriado, responsable de las masacres y crímenes en Colombia", incidiendo en que "intenta desviar de nuevo la atención hacia Venezuela lanzando como señuelo la estrategia del 'falso positivo', aprovechándose de la situación geopolítica".



"Como alumno aventajado en el arte de mentir de su maestro, Álvaro Uribe, hoy preso por la justicia de su país, diseña reconducir un caliche semejando la crisis de los misiles cubanos para intentar crear la opinión internacional que de Venezuela importa el terrorismo", ha afirmado.



Frente a esta supuesta maniobra de Duque, Padrino López le ha reprochado "el asesinato de cientos de líderes sociales durante su mandato". "Son responsabilidad exclusiva de sus deleznables prácticas ejecutadas, en la gran mayoría de los casos, por grupos paramilitares y narcotráficantes, históricamente protegidos por la oligarquía colombiana", ha dicho. (I)