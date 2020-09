Guaidó pide a la Fuerza Armada venezolana que no ignore informe de la ONU sobre violaciones de DDHH

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, les solicitó a las fuerzas armadas de su país que no ignoren el informe de una Misión de las Naciones Unidas sobre la vulneración de los derechos humanos en la nación suramericana.



Guaidó escribió por sus redes sociales que: "A los miembros de la Fuerza Armada, no pueden ignorar lo que este informe constata. Están sosteniendo hoy a un criminal que los ha usado para asesinar, para torturar (...) son delitos que no prescriben y ustedes lo saben".



De acuerdo con la información recopilada por el informe, tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como los ministros de Gobierno “ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.



La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, destacó que no se trata de casos aislados, por el contrario, han sido coordinados y se “cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”.



“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, afirmó Valiñas



Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseveró que dicho informe está “plagado de falsedades”.



“(Es) un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH”, concluyó Arreaza. (I)