El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció este miércoles 23 de enero que se adjudicó las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

"Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", dijo Guaidó desde la tarima, con la mano levantada.

Agregó al pedir al pueblo que lo acompañe: "Sabemos que esto no es algo de una persona, sabemos que esto va a tener consecuencias, sabemos lo que es necesario para poder mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia, no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional".



En este sentido, pidió a los venezolanos que también juren "ante Dios (...) respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo los artículos 333 y 350" de la Constitución para lograr el respaldo de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional.



También pidió jurar por asumir el compromiso "de la no violencia con convicción y con firmeza". Apuntó que este "movimiento" para restaurar la democracia "es indetenible" e hizo renacer la "esperanza".



"¿Nos vamos a cansar? No señores, vamos a insistir hasta la democracia, hasta la libertad, hasta que a cada venezolano le llegue el pan a la mesa, hasta que regrese el agua, el gas a las casas de Venezuela, hasta que nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional, hasta que logremos en definitiva la prosperidad", agregó.

ATENCIÓN #23Ene | Jefe del Parlamento Venezolano, Juan Guaidó, se autoproclama "presidente interino de #Venezuela"



Detalles en ► https://t.co/QyAm6sTiki pic.twitter.com/N4UcPWzHR2 — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) January 23, 2019

El Legislativo no reconoce la legitimidad del nuevo mandato presidencial de 6 años que juró Maduro ante el Tribunal Supremo hace casi 2 semanas.



Entre las primeras reacciones de la autoproclamación de Guaidó al frente de la Presidencia consta la del presidente de EE.UU. Donald Trump y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El primero lo reconoció como el presidente legítimo de Venezuela; mientras el otro dijo que con Guaidó se frena la salida del país de la OEA.

Mientras el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo, exhortó a la Fiscalía a "tomar medidas" de "manera inmediata" ante la "conducta delictiva" de la directiva del Parlamento, controlado por la oposición.



El martes, el Parlamento asumió competencias del Ejecutivo y designó a Gustavo Tarre Briceño como embajador "especial" del país ante la OEA.



Miles de venezolanos se manifestaron en los 23 estados del país y el Distrito Capital en contra de Maduro. Las manifestaciones incluyen marchas y concentraciones en estados como Zulia (limítrofe con Colombia), Mérida, Trujillo, Lara (oeste), Aragua y Carabobo (norte).

La ONU llamó a todos los bandos a rebajar las tensiones y a evitar "una escalada" de la situación, insistiendo en la necesidad de negociaciones políticas. (I)