Greta Thunberg pide que Corte Internacional de Justicia adopte el delito de "ecocidio"

La activista ambiental Greta Thunberg lanzó otro llamado a los líderes de la UE para "enfrentar la emergencia climática", en una carta divulgada este jueves 16 de julio del 2020.

En la misiva, publicada antes de una cumbre del Consejo Europeo este viernes, la adolescente sueca solicita la adopción de medidas inmediatas, concretamente siete "primeros pasos" para "evitar una catástrofe climática y ecológica".

