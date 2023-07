Dueño del Tottenham Hutspur, acusado de tráfico de información privilegiada

Joe Leweis, propietario del club inglés Tottenham Hutspur, fue procesado por los cargos de tráfico de información privilegiada, según detalla un comunicado emitido por el fiscal federal de Estados Unidos, Damian Williams.

"Como alegamos, utilizó información privilegiada como forma de compensar a sus empleados y colmar de regalos a sus amigos y amantes. Es corrupción corporativa clásica, es hacer trampa y va contra la ley", aseguró Williams.

Medios internacionales, que citan a las autoridades correspondientes, señalan que Lewis obtuvo secretos lucrativos a partir de su acceso a varias corporaciones. Esa información habría sido compartida con personas de su círculo íntimo y, según RT, “los incitó a comerciar con dicha información”.

Esta acción habría generado millones de dólares para el patrimonio de Lewis y sus allegados.

