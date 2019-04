Una gotera en la Cámara de los Comunes obliga a suspender la sesión

Una gotera en la Cámara de los Comunes obligó este jueves 4 de abril de 2019 a anular la sesión durante el resto de la jornada, informó el Parlamento británico en un comunicado.

La anécdota se produce en un momento en el que se ha puesto de manifiesto la incapacidad de los diputados de llegar a un consenso para atajar la crisis del "brexit".

El vicepresidente de los Comunes, Lindsay Hoyle, decidió cancelar el debate, centrado en esta ocasión en los impuestos, al percatarse de que estaba cayendo agua del techo.

Leak!



Business in the House of Commons has been suspended after water started pouring from the chamber's roof (turn on your sound)https://t.co/BKgYHPJ9eU pic.twitter.com/LYRBqG4kIt — BBC Politics (@BBCPolitics) April 4, 2019

La cámara baja señaló que tomó medidas "urgentes" para resolver el problema y que, tras aislar la gotera, el equipo de mantenimiento se encuentra ahora "evaluando los daños".

"Queremos aclarar que no ha sido una fuga de aguas residuales", puntualizó el Parlamento en Twitter.

We would like to clarify this was not a sewage leak. — Commons Press Office (@HoCPress) April 4, 2019

Varios diputados bromearon sobre el asunto en esta red social, como el laborista Justin Madders, que manifestó: "El Parlamento está verdaderamente roto".

In the Commons Chamber and can hear rain dripping in through the roof, Parliament really is broken — Justin Madders MP (@justinmadders) April 4, 2019

Por su parte, la conservadora Julia Lopez se preguntó si la gotera sería "una inundación bíblica" para lavar a todos los parlamentarios.

La Cámara de los Comunes permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 8 de abril, cuando está previsto que se retome la actividad habitual, cada vez más intensa por el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. (I)