Gerard Piqué reveló la historia de su controvertida foto con Zlatan Ibrahimovic

Gerard Piqué finalmente dio detalles de una controvertida fotografía que se hizo viral en 2010, tras un supuesto acercamiento entre el exzaguero y el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

La fotografía fue tomada en el parqueadero del lugar de entrenamiento del FC Barcelona. Ibrahimovic llegó durante el inicio de la temporada 2009-2010, pero solo estuvo durante un año en el club, en donde dijo que tuvo una "mala relación" con el DT Pep Guardiola.

En una conversación con el youtuber Ibai Llanos en el After Kings de la Kings League, Piqué contó qué fue lo que pasó. "En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club", indicó Piqué.

El exmundialista español dijo que la prensa rosa sacó de contexto la fotografía e incluso un periodista le preguntó si era homosexual. "La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue la reacción de Zlatan”, añadió, en medio de las risas.