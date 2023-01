Gerard Piqué: "Esto lo he aguantado durante 14, 15 años... cada mañana"

Gerard Piqué escuchó al aire un fragmento de la nueva canción de Shakira, quien lanzó indirectas muy directas contra su expareja y la novia de este, Clara Chía. El exjugador solo sonrió y lanzó dardos contra ella.

"Simplemente me insulta, pero estoy acostumbrado", expresó inicialmente durante el programa The Kings League, en un video que recién se hizo viral el fin de semana.

"Seguro que no está viendo", dijo sobre Shakira, antes de reproducir la letra: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Ante ello, Piqué agregó entre risas: "Esto lo he aguantado durante 14, 15 años... cada mañana. Siempre había algo".