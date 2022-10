Gerard Piqué fue abucheado en el partido del FC Barcelona, tras publicación de 'Monotonía'

El futbolista Gerard Piqué vive una tormentosa etapa en medio del éxito de su expareja Shakira con la publicación de la canción 'Monotonía'. Dos días después de la salida de la bachata junto al cantante Ozuna, el exmundialista español se ha visto acosado por paparazzi y ahora abucheos.

Piqué arrancó como suplente en el duelo del FC Barcelona en la Liga española frente al Villarreal y entró al minuto 78 en lugar de Jules Koundé. El jugador recibió silbidos desde los graderíos del Camp Nou y no faltaron los hinchas que le dedicaron fragmentos de la canción.

Previamente, el futbolista había sido seguido por un periodista de Europa Press, quien trata de entrevistar al jugador mientras dice fragmentos de la canción. Piqué, con evidente malestar, decidió subirse a su vehículo.

#VÍDEO | Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, 'Monotonía' https://t.co/l3IHqtwSI5 pic.twitter.com/DSB5dUAPNB — CHANCE (@CHANCE_es) October 20, 2022

No fue el único incidente. Sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Instagram, sufrió un bombardeo de comentarios con fragmentos de la canción con frases como "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo", "Te olvidaste de lo que un día fuimos", "Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario".