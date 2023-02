Gerald Piqué y Clara Chía fueron expulsados de un restaurante en Barcelona

La nueva polémica sobre Gerard Piqué y Clara Chía se ha generado en TikTok. El video se viralizó en redes que han vuelto a convertir a la pareja en una de las tendencias de la red. Según los internautas la pareja habría sido echada del restaurante, tras la mala cara de Clara Chía al salir del establecimiento.

Según los rumores difundidos en redes, el dueño del restaurante, sería fan de Shakira (ex pareja de Piqué) por lo que pidieron a Clara Chía dejar el establecimiento.

Sin embargo el video que ha tenido miles de reproducciones y comentarios no emite mayor contexto al respecto, ni pruebas que confirmen que la pareja fue echada del local. Por ello, estos rumores no se han confirmado. Desde la ruptura oficial de Piqué con Shakira, han circulado varios rumores entorno a él y su nueva pareja por lo que este tipo de suposiciones no son una sorpresa en las redes sociales.