Frentes de izquierda se movilizan en Buenos Aires por libertad de Lula

Frentes argentinos de izquierda protagonizaron este viernes 13 de abril una nueva movilización frente a la embajada de Brasil en Argentina, la tercera desde el encarcelamiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).



La concentración, a la que acudieron decenas de personas bajo consignas como "No a la detención y proscripción de Lula" o "Fuera Temer y sus reformas contra el pueblo trabajador", fue organizada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO) en el Frente de Izquierda.



El integrante y miembro fundador del Partido Obrero, Jorge Altamira, explicó en una entrevista con Efe lo que desde su frente consideran que es un acto de solidaridad con el pueblo brasileño.



"Coincidimos en que la detención de Lula y otros aspectos que están ocurriendo en Brasil forman parte de un golpe político, de un golpe extraconstitucional que además tiene el apoyo de las fuerzas armadas y nos movilizamos en defensa de los derechos democráticos en Brasil", comentó el candidato a la presidencia del país en 2011.



Para Altamira, en las últimas décadas se ha desarrollado una conciencia de unidad en América Latina que su frente "lejos de querer restringir", quiere "ampliar y profundizar".



"Hay una frase, si ves a tu vecino con problemas ponte en remojo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en América Latina no solo hubo una destitución presidencial en Brasil, sino en Honduras, también ocurrió en Paraguay" sostuvo, y agregó que es una nueva forma de golpismo que "no concluye en un gobierno militar".



El dirigente del PTS y diputado nacional por Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, lamentó que "si avanzan las medidas de ajuste en Brasil van a avanzar en Argentina".



"Nos parece fundamental que todos los trabajadores y el pueblo de la Argentina y de toda América Latina repudie esta situación que se está viviendo porque la política de Macri justamente es similar a la de Temer, no por casualidad fue el primer presidente en reconocer al gobierno golpista del corrupto Temer", dijo del Caño.



Esta es la tercera vez en una semana en la que defensores de Lula acuden a la embajada de la capital argentina a protestar y pedir la libertad del expresidente brasileño. (I)