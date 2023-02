Florinda Meza cumple 74 años y así lo festeja en Twitter

Florinda Meza, la actriz que dio vida a personajes como Doña Florinda o la Chimoltrufia, cumple 74 años de edad y lo celebró en redes sociales recordando a su esposo, el mítico Roberto Gómez Bolaños.

“Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74”, escribió Meza en la publicación de Twitter.

Además, Florinda publicó una foto suya de hace algunos años en la que se la ve posar con un vestido ‘animal print’ y que causó la reacción de miles de seguidores de la actriz en redes sociales, quienes la halagaron con calificativos como “guapa”, “hermosa”, “bella” y otros más.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L