Fallece Robbie Coltrane, intérprete de Hagrid en la saga de Harry Potter

Anthony Robert McMillan, actor escocés de 72 años, conocido como Robbie Coltrane en la saga de Harry Potter falleció este viernes, 14 de octubre de 2022. Se hizo famoso por interpretar el papel de Rubeus Hagrid.

La agente del actor, Belinda Wright, señaló que Anthony Robert McMillan “será recordado en las próximas décadas como Hagrid en las películas de Harry Potter”, destacando que su papel “trajo alegría a niños y adultos” en el mundo.

Por otro lado, el actor británico Stephen Fry publicó un mensaje en su red oficial de Twitter para conmemorar al artista, indicando que lo conocía desde hace 40 años. Además, mencionó una anécdota en su primer programa televisivo ‘Alfresco’. "Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente", dijo Stephen Fry.

I first met Robbie Coltrane almost exactly 40 years ago. I was awe/terror/love struck all at the same time. Such depth, power & talent: funny enough to cause helpless hiccups & honking as we made our first TV show, “Alfresco”. Farewell, old fellow. You’ll be so dreadfully missed