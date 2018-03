Facebook es usado como herramienta política mundial

El Gobierno de Londres negó ayer mantener vínculos con la consultora política Cambridge Analytica, la compañía británica que recopiló datos de millones de usuarios de Facebook para ayudar a la campaña del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU.

Esta aclaración la efectuó la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, luego de que el Ministerio de Defensa admitió que colaboró con la última firma entre 2014 y 2015.

En Reino Unido, Cambridge Analytica enfrenta investigaciones entrelazadas del Parlamento y los reguladores gubernamentales respecto de los alegatos que indican que efectuó actividades ilegales en la campaña del Brexit. El país tiene estrictas leyes de privacidad.

El lunes estalló un escándalo sobre la fuga de información de Facebook que se centró sobre la empresa Cambridge Analytica, la filial que SCL fundó en 2013 para operar con clientes de Estados Unidos y que creó una aplicación para recolectar datos de la red social.

El psicólogo de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, académico que ideó el software, aseguró que ese tipo de programas para recopilar datos de Facebook era “normal” en 2014 y que hace años había “miles de aplicaciones” similares.

Las revelaciones se efectuaron a través de los diarios The New York Times y The Observer, pero recién ayer el consejo de dirección de Cambridge Analytica suspendió a su delegado, Alexander Nix.

El directivo estuvo en el centro de la polémica luego de que el canal británico Channel 4 publicó un video con cámara oculta en el que Nix expone diversos métodos para extorsionar a políticos e influir en campañas.

Aunque Nix y otros representantes de la empresa negaron utilizar la información de Facebook, en una declaración para el diario The New York Times, la empresa reconoció que adquirió los datos. No obstante, culpan a Kogan de que ha violado las reglamentaciones de Facebook.

El nexo con Trump

Cambridge Analytica, empresa que hace perfiles de los votantes, en 2014 obtuvo una inversión de $ 15 millones para incursionar en las elecciones intermedias de Estados Unidos, pero se topó con un problema: No contaba con la información necesaria.

La firma recibió la inversión parte del republicano Robert Mercer quien llevó Stephen K. Bannon (estratega político de Trump) para supervisar la herramienta.

De acuerdo con el diario The New York Times, la firma extrajo información privada de los perfiles de Facebook de más de 50 millones de usuarios sin su consentimiento. Esta es la filtración más grandes de la historia.

Un análisis que realizaron los diarios The New York Times y The Observer en Londres revela que la idea de Cambridge Analytica era poner a la venta una nueva arma potencialmente poderosa y puso a la firma -y a los inversionistas conservadores y adinerados que buscaban reconfigurar la política- bajo las investigaciones en los dos continentes.

Christopher Wylie, quien ayudó a fundar Cambridge Analytica, trabajó ahí hasta finales de 2014 y dio la alerta, se refirió a los líderes de la empresa. “No les importan las reglas. Para ellos, esto es una guerra y ahí todo se vale”, enfatizó Wylie. (I)

Otros casos

El Caribe y África

Cambridge Analytica realizó experimentos en países del Caribe y África, donde las reglas de privacidad eran laxas o nulas y, también, los mismos gobiernos colaboraron, aseguraron exempleados.



14 años tiene la aplicación de Facebook. Su fundador Mark Zuckerberg será llamado a declarar.

Rusia y México

Tras la revelación del video, la compañía británica también fue ayer vinculada con el Gobierno ruso, o los equipos paragubernamentales del presidente Vladimir Putin y México. (I)