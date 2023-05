Facebook: Duro golpe para quien mira otro perfil sin tenerlo como contacto

¿Le llegó una solicitud de amistad de su ex? No se asuste. Bueno, no tanto. En realidad, fue un problema en la configuración de Facebook.

Si una persona ingresaba a observar el perfil de alguien que no estaba en sus contactos, inmediatamente se enviaba una solicitud de amistad.

Si bien podía cancelar la solicitud, la otra persona ya recibía la notificación como una prueba de que estaban mirando su perfil.

Esto, explicó Facebook, fue un problema en la configuración y fue solucionado con la última actualización. La red social se disculpó por este nuevo problema en la privacidad.