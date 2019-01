Grupo Al Shabab reivindica ataque a complejo hotelero de Nairobi, Kenia

La Policía keniana confirmó un "ataque" contra un complejo hotelero del norte de Nairobi, donde se desplegaron agentes y servicios de emergencia.



"La zona ha sido acordonada y se ha recomendado a los conductores que usen rutas alternativas para facilitar las operaciones de la Policía", afirmó el Servicio Nacional de Policía de Kenia en su cuenta de la red social Twitter.

Police wishes to confirm that there has been an attack incident along 14 Riverside Drive. The area has since been cordoned off and motorists are advised to use alternative routes to facilitate smooth operations of the Police.



More information to follow.