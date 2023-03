Exnovia de Piqué volvió a hablar sobre lo sucedido con Shakira

Nuria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, fue cuestionada sobre su posición al respecto del escándalo, que se mantiene activo con Shakira y Clara Chía.

Tomás, que mantuvo una relación con Piqué en 2010, dijo que le parece increíble que sigan nombrándola por este tema después de tantos años y sobre lo que hace la cantante colombiana, la ex de Piqué agregó que “Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle”.

Lo que, según medios internacional, no hace Tomás es compartir el hecho de que Shakira haya lanzado un par de dardos contra Clara Chía, la actual novia de Piqué dijo: “No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una”.

Entretanto Piqué y Shakira siguen monetizando con sus proyectos, el primero al mando de la Kings League junto a Ibai Llanos y la segunda con cada nuevo tema que lanza y que es escuchado por millones de personas, sin importar si es de sus artistas favoritas o no.