Esta semana se producirá un eclipse solar híbrido

El jueves 20 de abril de 2023 se producirá uno de los fenómenos astronómicos más inusuales que se pueden ver desde el planeta Tierra.

Se trata de un eclipse solar híbrido, que se produce una vez cada diez años, y que podrá ser visto desde el extremo sur del océano índico, Indonesia, algunas zonas del sureste del Asia, algunas partes del oeste de Australia y el pacífico Sur.

Según el portal de noticias RT, “Los eclipses solares híbridos son especiales ya que, debido a la curvatura terrestre, durante su desarrollo estos transitan entre eclipses solares totales, cuando la Luna bloquea completamente al Sol, y anulares, que ocurren cuando el satélite no logra cubrir completamente al Sol y queda un anillo de luz a su alrededor”.

Los datos de los expertos estiman que apenas 7 de los 224 eclipses que se han registrado en lo que va del siglo XXI son híbridos.

Hybrid Solar Eclipse to be visible from Western Australia, East Timor, and parts of Indonesia.https://t.co/ozl72dTwBV pic.twitter.com/s1wOtEJ23M