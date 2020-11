Las escuelas públicas de Nueva York cerrarán este jueves por el aumento de casos de covid-19

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha manifestado que las escuelas públicas se clausurarán desde este jueves debido al aumento de casos de covid-19, enfermedad que ya ha dejado más de 273.000 personas contagiadas en la ciudad.



De Blasio pidió el viernes pasado a los padres de Nueva York "prepararse" para que los colegios detuvieran las clases presenciales. "Los padres deberían tener un plan para el resto del mes de noviembre", advirtió.



De forma paralela detalló que las puertas de los colegios se cerrarían cuando la tasa de pruebas diagnósticas de covid-19 positivas alcanzara el 3 por ciento, algo que ha sucedido este miércoles.



Beginning tomorrow, November 19, @NYCSchools buildings will close for in-person learning due to a 3% COVID-19 positivity rate in New York City. @NYCMayor provided an update: pic.twitter.com/lIOg5O8bhf — City of New York (@nycgov) November 19, 2020



"La ciudad de Nueva York ha alcanzado el umbral promedio de positividad del 3 por ciento en siete días. Desafortunadamente, esto significa que las escuelas públicas estarán cerradas a partir de mañana", ha anunciado el alcalde a través de su cuenta de Twitter, donde ha justificado su decisión en que se toma "por precaución". "Debemos luchar contra la segunda ola", ha remachado.



Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha reconocido el derecho de De Blasio a tomar la decisión de cerrar los colegios, pero ha indicado que preferiría que permanecieran abiertos.



En una entrevista radiofónica, Cuomo ha reiterado que la decisión entra "dentro de la prerrogativa" del alcalde de la ciudad, ya que la tasa de positividad máxima de Nueva York que fijó De Blasio para el cierre de las escuelas fue el 3 por ciento, algo, a su juicio, "razonable".



"El alcalde De Blasio fijó el 3 por ciento. Hoy alcanzó el 3 por ciento. Cerró las escuelas al 3 por ciento, eso está totalmente dentro de su prerrogativa", ha dicho Cuomo, que ha enfatizado que no cree que la decisión sea un "error".



Sin embargo, ha sostenido que "los colegios ahora mismo son más seguros que los niños en las de comunidades con niveles altos de infección". "Los colegios a menudo tienen unas tasas de infección más bajas que las comunidades que los rodean. Así que mi preferencia siempre es mantener las escuelas abiertas", ha agregado, según informa la cadena de televisión CNN.







Por otro lado, el líder del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, Richard Carranza, ha señalado que la clausura de las escuelas públicas es un "revés", pero el sistema lo "superará".



Al tiempo que ha garantizado que el actual es un "cierre temporal" y que los estudiantes podrán recibir clases a distancia, ha reiterado el "profundo compromiso" de retomar la presencialidad "tan pronto como sea físicamente seguro hacerlo".



Además, ha prometido que los estudiantes y sus familias podrán seguir acudiendo a las instalaciones educativas a recoger raciones de comida de forma gratuita.



El estado de Nueva York estrenó el viernes nuevas restricciones implantadas en el marco de la pandemia que buscan frenar la expansión de la enfermedad. Entre ellas, destaca el cierre de bares, restaurantes y gimnasios a las 22:00 y la limitación de las reuniones sociales a un máximo de diez personas.



El estado fue el epicentro de la pandemia de coronavirus durante la primera ola de contagios. Actualmente, es el quinto estado más afectado y cuenta con más de 568.000 infecciones, incluidas más de 34.000 fallecidos.



Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia de covid-19 del mundo, tanto en número de contagios como en número de fallecidos a causa de la enfermedad.



El país norteamericano ha registrado en los últimos días los peores datos de casos de toda la pandemia y computa este miércoles más de 161.000 positivos, con lo que contabiliza 11,3 millones de contagios en términos globales. Las víctimas mortales por covid-19 en suelo estadounidense se elevan a 248.687. (I)